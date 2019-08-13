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В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
Сегодня днем около 15:00 в неподконтрольном Украине Донецке произошло смертельное ДТП в районе железнодорожного вокзала возле магазина «Обжоры». Об этом сообщают местные жители в соцсети, пишет ДонПресс.
Дончане отмечают, что дорога из-за происшествия перекрыта, приехала куча скорых. По предварительным данным, есть погибшие, среди которых дети:
«Донецк 15.35 «Кто в курсе, что случилось в районе ж.д. возле Обжоры, где в пределах остановки Андреева, куча скорых?»
«ДТП есть погибшие. дорога перекрыта… „двойки“ не ходят, скорые мчатся. Две машины перевернутые на обочине, несколько людей лежали рядом»
«Столкновение двух машин взрослые вроде живи ребенку хана лет пять девочки видно удар в грудную и голову сильный»
«Да машины в помяты, но ребенок видно сзади былл не пристегнут»
«Столкнулись 2 легковых автомобиля, пострадали взрослые и ребенок. Скорые увезли пострадавших».
«два ребенка. четверых живыми в скорую класть помогал лично…»
Теги: Донецк, Донбасс, дети, авария, погибли
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