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Архив - Донецкая область

В Дебальцево женщина убила сожителя

13.08.2019 08:52
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В Дебальцево женщина убила сожителя

Во временно оккупированном Дебальцево 42-летняя женщина убила своего сожителя.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Дебальцево между 42-летней женщиной и её 48-летним сожителем после распития спиртных напитков возник конфликт в результате которого женщина нанесла мужчине 2ножевых удара. От полученных травм мужчина скончался.



Теги: Донбасс, Дебальцево, женщина, мужчина, убийство, конфликт, сожитель, распитие, спиртное
 
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