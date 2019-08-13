В Дебальцево женщина убила сожителя

13.08.2019 08:52

Во временно оккупированном Дебальцево 42-летняя женщина убила своего сожителя.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Дебальцево между 42-летней женщиной и её 48-летним сожителем после распития спиртных напитков возник конфликт в результате которого женщина нанесла мужчине 2ножевых удара. От полученных травм мужчина скончался.