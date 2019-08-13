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Архив - Донецкая область

В Донецке обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями

13.08.2019 12:31
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В Донецке обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями

Во временно оккупированном Донецке в Кировском районе обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В Кировском районе временно оккупированного Донецка обнаружено тело женщины 1984 года рождения без признаков жизни с ножевым ранением. Ножевое ранение ей, якобы, нанесла другая женщина.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, тело, нож, гибель, ранения
 
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