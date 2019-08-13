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В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус
13.08.2019 09:50
Во временно оккупированном Донецке произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутки № 196. Пострадала женщина.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке на улице Куйбышева автобус маршрута № 196 ударил легковой автомобиль Chery Amulet. В результате столкновения пострадала женщина — пассажир автобуса.
Теги: Донецк, Донбасс, женщина, автобус, авария, маршрутка, столкновение, ДТП, автомобиль, пострадавшие
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