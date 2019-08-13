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Архив - Донецкая область

В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы

13.08.2019 16:39
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В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы

Жители Донецкой области жалуются на вандалов, которые оскверняют могилы умерших родственников, передает Donbass.live.
Так жительница Мариуполя рассказывает о том, что на кладбище по улице 8-го Марта неизвестные повредили надгробия на могилах ее родных.
Сумму ущерба на первый взгляд определить сложно. Женщина обратилась за помощью в полицию.
Об актах вандализма сообщают также из неподконтрольной Киеву Макеевки.
Там в поселке Ханженково также разрушили надгробия умерших и повредили несколько десятков могил.
Об этом люди написали в соцсетях:
"Макеевка, Советский Район, поселок Ханженково. Акт вандализма, администрация кладбища не принимает никаких мер. Берут деньги с людей на захоронение их родственников, а кладбище находится в ужасном состоянии, на территорию которого страшно заходить", - пишу очевидцы.



Теги: Донбасс, Макеевка, Мариуполь, вандализм, могила
 
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