В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы

13.08.2019 16:39

Жители Донецкой области жалуются на вандалов, которые оскверняют могилы умерших родственников, передает Donbass.live.

Так жительница Мариуполя рассказывает о том, что на кладбище по улице 8-го Марта неизвестные повредили надгробия на могилах ее родных.

Сумму ущерба на первый взгляд определить сложно. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Об актах вандализма сообщают также из неподконтрольной Киеву Макеевки.

Там в поселке Ханженково также разрушили надгробия умерших и повредили несколько десятков могил.

Об этом люди написали в соцсетях:

"Макеевка, Советский Район, поселок Ханженково. Акт вандализма, администрация кладбища не принимает никаких мер. Берут деньги с людей на захоронение их родственников, а кладбище находится в ужасном состоянии, на территорию которого страшно заходить", - пишу очевидцы.