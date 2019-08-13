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В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»
Житель неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области приговорен к шести годам лишения свободы за якобы, «призывы к экстремистской деятельности и ложные сообщения о подготовке взрывов».
Об этом сообщили в так называемой «пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР», передает donpress.com.
Представители ОРДО отметили:
«Приговором Центрально-Городского межрайонного суда Макеевки обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу».
Также, члены НВФ отметили, что мужчина, якобы, с мая 2015-го по апрель 2017 года систематически совершал заведомо ложные сообщения о «готовящихся взрывах на территории ДНР, а с февраля 2016-го по март 2017 года размещал на своей странице в социальной сети материалы, призывающие к экстремистской деятельности».
Теги: Донбасс, Макеевка, суд, взрыв, приговор, экстремизм, ДНР, соцсети, ОРДО, НВФ
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