В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»

13.08.2019 22:16

Житель неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области приговорен к шести годам лишения свободы за якобы, «призывы к экстремистской деятельности и ложные сообщения о подготовке взрывов».

Об этом сообщили в так называемой «пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР», передает donpress.com.

Представители ОРДО отметили:

«Приговором Центрально-Городского межрайонного суда Макеевки обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу».

Также, члены НВФ отметили, что мужчина, якобы, с мая 2015-го по апрель 2017 года систематически совершал заведомо ложные сообщения о «готовящихся взрывах на территории ДНР, а с февраля 2016-го по март 2017 года размещал на своей странице в социальной сети материалы, призывающие к экстремистской деятельности».