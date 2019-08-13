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В Шахтерске подорвали четыре высоковольтных ЛЭП: НВФ обвиняют «диверсантов»
13.08.2019 14:40
В нподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области так называемые «диверсанты» подорвали 4 высоковольтных ЛЭП. Об этом сообщает источник в «силовых структурах ДНР», пишет ДонПресс.
По данным представителей ОРДО, в Шахтерске могут быть перебои в электроснабжении и в работе мобильного оператора НВФ «Феникс». Восстановительными работами занимаются сотрудники так называемого «МЧС ДНР».
Теги: Донбасс, Шахтерск, ЛЭП, подрыв, диверсанты
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