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Архив - Донецкая область

В Шахтерске подорвали четыре высоковольтных ЛЭП: НВФ обвиняют «диверсантов»

13.08.2019 14:40
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В Шахтерске подорвали четыре высоковольтных ЛЭП: НВФ обвиняют «диверсантов»

В нподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области так называемые «диверсанты» подорвали 4 высоковольтных ЛЭП. Об этом сообщает источник в «силовых структурах ДНР», пишет ДонПресс.
По данным представителей ОРДО, в Шахтерске могут быть перебои в электроснабжении и в работе мобильного оператора НВФ «Феникс». Восстановительными работами занимаются сотрудники так называемого «МЧС ДНР».



Теги: Донбасс, Шахтерск, ЛЭП, подрыв, диверсанты
 
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