Главная / Новости / Донецкая область / «Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке
Последние новости раздела
- «Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке08:31
- На Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины"07:51
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео 18:40
- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать13:30
- "Мы уже под Полтавой!" ДНРовцы грозят захватом новых украинских городов12:20
«Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке
13.08.2019 08:31
В одном из сообществ в соцсети местные жители опубликовали фото улиц, расположенных неподалеку от донецкого аэропорта.
На снимках показаны разрушенные дома, мост, руины магазинов. Этот район особенно сильно пострадал от боевых действий, так как с начала войны регулярно подвергался мощным обстрелам, передает donpress.com.
В комментариях к фото люди пишут:
«Жуть. Как в фильме"чернобыль». Все брошено у людей. Ни кому такого не пожелаешь»
«Теперь город подогнан под российские стандарты».
Теги: Донецк, Донбасс, разрушения, обстрелы, Донецкий аэропорт, соцсети
Читайте также:
- Донецк разрушенный и горящий (ФОТО)
- Макеевка под огнем: что разрушено и кто пострадал (ФОТО)
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения
- В Донецке начался артобстрел, загорелось два дома
- Ночной обстрел Донецка: повреждены дома и линии электропередач
- В результате обстрелов в оккупированном Донецке ранено два мирных жителя
- «Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке08:31
- На Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины"07:51
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео 18:40
- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать13:30
- "Мы уже под Полтавой!" ДНРовцы грозят захватом новых украинских городов12:20
- В Дебальцево женщина убила сожителя08:52
- «Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке08:31
- Гороскоп на 13 августа: Скорпионов ждут финансовые потери, а Рыбам нужна дисциплина08:09
- На Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины"07:51
- Войска РФ готовятся к полномасштабной войне в Украине: советник Зеленского Апаршин бьет тревогу. ВИДЕО07:30
- Каникулы 2019-20: сколько будут отдыхать школьники22:35
- Аномальная жара атакует Украину: температура взлетит до +35, но это еще не все21:50
- В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ21:30
- Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА 21:16
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ