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Архив - Донецкая область

«Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке

13.08.2019 08:31
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«Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке

В одном из сообществ в соцсети местные жители опубликовали фото улиц, расположенных неподалеку от донецкого аэропорта.

На снимках показаны разрушенные дома, мост, руины магазинов. Этот район особенно сильно пострадал от боевых действий, так как с начала войны регулярно подвергался мощным обстрелам, передает donpress.com.

В комментариях к фото люди пишут:

«Жуть. Как в фильме"чернобыль». Все брошено у людей. Ни кому такого не пожелаешь»

«Теперь город подогнан под российские стандарты».



Теги: Донецк, Донбасс, разрушения, обстрелы, Донецкий аэропорт, соцсети
 
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