«Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке

13.08.2019 08:31

В одном из сообществ в соцсети местные жители опубликовали фото улиц, расположенных неподалеку от донецкого аэропорта.

На снимках показаны разрушенные дома, мост, руины магазинов. Этот район особенно сильно пострадал от боевых действий, так как с начала войны регулярно подвергался мощным обстрелам, передает donpress.com.

В комментариях к фото люди пишут:

«Жуть. Как в фильме"чернобыль». Все брошено у людей. Ни кому такого не пожелаешь»

«Теперь город подогнан под российские стандарты».