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Зеленский уволил глав РГА Донетчины
13.08.2019 15:44
Президент Владимир Зеленский уволил глав семи райгосадминистраций Донецкой области. Об этом сообщает официальный сайт главы государства, пишет Трибун.
Согласно опубликованным на сайте указам, Зеленский уволил Александра Романюка (Бойковская РГА), Дмитрия Кирносова (Добропольская РГА), Наталью Винниченко (Константиновская РГА), Олега Решетняка (Никольская РГА), Анатолия Шишко (Покровская РГА), Евгения Данилюка (Славянской РГА) и Николая Коваленко (Ясиноватской РГА).
Кроме того, Зеленский освободил от своих должностей 11 глав райгосадминистраций Львовской области.
Как отмечается в указах, чиновники уволены в связи с окончанием срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Теги: Донбасс, увольнение, Донетчина, Зеленский
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