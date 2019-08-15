Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети: главари ОРДЛО намерены уволить около 30 тысяч горняков

15.08.2019 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: главари ОРДЛО намерены уволить около 30 тысяч горняков

Главари ОРДЛО планируют уволить 28,4 тысячи горняков — из которых в «ДНР» 20,8 тысяч и в «ЛНР» 7,6 тысяч. Об этом сообщил блогер Иосиф Пиночет на своей странице Твиттер.

Он сослался на доклад, опубликованный в так называемом «Вестнике Института экономических исследований ДНР». В публикации отмечается:

«В связи с планируемой ликвидацией (закрытием) угледобывающих предприятий подлежит высвобождению 28,4 тыс. чел., в том числе в ДНР — 20,8 тыс. чел., в ЛНР — 7,6 тыс. чел. Это высококвалифицированные специалисты и рабочие, которые составляют мощный трудовой потенциал Донбасса».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, увольнение, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх