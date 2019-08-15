«У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе

15.08.2019 16:15

Пользователи сети рассказали о беспределе, который происходит на блокпостах боевиков ДНР при въезде на оккупированную часть Донбасса.

Запись об этом появилась на странице в Twitter "Хочу домой", передает Апостроф.

Так, пользователи рассказали, что боевики ДНР на блокпостах не просто тщательно досматривают пассажиров местных маршруток, а еще и могут их грабить. В частности, известно о том, что они забирают у пенсионеров продукты питания под предлогом, что те якобы "слишком много везут". Также у молодого человека пытались "конфисковать" составляющие для компьютера, поскольку у него не было на них подтверждающих документов.

В то же время о блокпосте украинских военнослужащих жители Донбасса высказываются положительно.

Источник: https://from-ua.com