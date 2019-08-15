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«У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе
Пользователи сети рассказали о беспределе, который происходит на блокпостах боевиков ДНР при въезде на оккупированную часть Донбасса.
Запись об этом появилась на странице в Twitter "Хочу домой", передает Апостроф.
Так, пользователи рассказали, что боевики ДНР на блокпостах не просто тщательно досматривают пассажиров местных маршруток, а еще и могут их грабить. В частности, известно о том, что они забирают у пенсионеров продукты питания под предлогом, что те якобы "слишком много везут". Также у молодого человека пытались "конфисковать" составляющие для компьютера, поскольку у него не было на них подтверждающих документов.
В то же время о блокпосте украинских военнослужащих жители Донбасса высказываются положительно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, КПП, КПВВ
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