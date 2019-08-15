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Архив - Донецкая область

В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел

15.08.2019 11:49
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В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел

Четыре дома повреждено в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате вечерних и ночных обстрелов. Об этом сегодня сообщил так называемый «мэр» Горловки Иван Приходько.

Представитель ОРДО отметил:

«В результате ночных обстрелов поселка Зайцево на севере Горловки зафиксировано прямое попадание в частный дом по улице Полетаева, 183. Дом сгорел».

Кроме того, еще два дома были повреждены по улице Рыбалко, 169 и 214. В домах пострадало остекление и кровля, перебиты электропровода.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, ДНР
 
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