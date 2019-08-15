Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети

15.08.2019 12:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети

Сепаратисты "ДНР" на блокпостах при въезде на оккупированные территории стараются отобрать у жителей все, что только можно, под любым предлогом.

В Сети жалуются на беспредел, который происходит на блокпостах боевиков "ДНР" при въезде на оккупированную часть Донецкой области.

Соответствующая запись появилась на странице в Twitter "Хочу домой".

В частности, пользователи рассказали, что террористы на КПВВ не просто досматривают пассажиров, а еще и могут их нагло грабить.

Например, люди жалуются, что "блюстители порядка" забирают у пенсионеров продукты питания под предлогом, что те якобы "слишком много везут".

У одного парня пытались "конфисковать" детали для компьютера, на которые не было чека или других документов.

Также очевидцы отмечают ситуации с попытками отобрать подгузники и кошачий корм (!).

А о работе ВСУ на блокпосте жители Донбасса высказываются положительно.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, пункт пропуска, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх