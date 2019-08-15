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"Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети
Сепаратисты "ДНР" на блокпостах при въезде на оккупированные территории стараются отобрать у жителей все, что только можно, под любым предлогом.
В Сети жалуются на беспредел, который происходит на блокпостах боевиков "ДНР" при въезде на оккупированную часть Донецкой области.
Соответствующая запись появилась на странице в Twitter "Хочу домой".
В частности, пользователи рассказали, что террористы на КПВВ не просто досматривают пассажиров, а еще и могут их нагло грабить.
Например, люди жалуются, что "блюстители порядка" забирают у пенсионеров продукты питания под предлогом, что те якобы "слишком много везут".
У одного парня пытались "конфисковать" детали для компьютера, на которые не было чека или других документов.
Также очевидцы отмечают ситуации с попытками отобрать подгузники и кошачий корм (!).
А о работе ВСУ на блокпосте жители Донбасса высказываются положительно.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, пункт пропуска, КПВВ
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