«1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко

16.08.2019 17:47

В одном из сообществ в социальной сети жители неподконтрольной Украине части Донетчины опубликовали фото памятника убитому экс-главарю ОРДО Александру Захарченко, пишет ДонПресс.

Основная част пользователей с возмущением отмечает, что скульптура совершенно не похожа на покойного экс-главаря «ДНР». По словам людей, Захарченко редко одевал костюм, чаще появляясь на людях в камуфляже:

«Твою ж. Существуют 3D принтеры можно взять и создать 100% копию.

Во-первых не похож.

А во-вторых сделано как на отъ… сь.

Его там че Пушилин делал?»

«Совсем нет сходства»

«1% из 100% схожести»

«Да это жесть какая-то, Это вообще не Захар»

«Просто абзац… Я думала хуже, чем он на школе получится, уже не будет… Ан нет… Вуаля…»

«Это жесть, то остановку решили поставить в его честь, теперь от это»