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Архив - Донецкая область

«1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко

16.08.2019 17:47
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«1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко

В одном из сообществ в социальной сети жители неподконтрольной Украине части Донетчины опубликовали фото памятника убитому экс-главарю ОРДО Александру Захарченко, пишет ДонПресс.
Основная част пользователей с возмущением отмечает, что скульптура совершенно не похожа на покойного экс-главаря «ДНР». По словам людей, Захарченко редко одевал костюм, чаще появляясь на людях в камуфляже:
«Твою ж. Существуют 3D принтеры можно взять и создать 100% копию.
Во-первых не похож.
А во-вторых сделано как на отъ… сь.
Его там че Пушилин делал?»
«Совсем нет сходства»
«1% из 100% схожести»
«Да это жесть какая-то, Это вообще не Захар»
«Просто абзац… Я думала хуже, чем он на школе получится, уже не будет… Ан нет… Вуаля…»
«Это жесть, то остановку решили поставить в его честь, теперь от это»



Теги: Донецк, Донбасс, памятник, ДНР, Захарченко
 
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