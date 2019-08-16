Чиновники подготовят пакет инициатив по реинтеграции Донбасса до 2020 года

16.08.2019 11:50

Первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса планируют наработать до 2020 года.

Об этом сообщают на сайте президента Украины, передает Donbass.live.

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий должна сформировать приоритетные направления разработки правовых основ реинтеграции части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым, отмечает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.

«Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои нередко поврежденные дома, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли», – написал он на своей странице в соцсети.

«Чтобы избежать хаоса, мы должны урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни», – убежден Руслан Рябошапка.

Для этого чиновники обсудили приоритетные направления работы группы в разработке правовых основ возвращения части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя под контроль Украины.

«Среди основных идей – необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который регулярно пересматривался бы», – сообщил Руслан Рябошапка.

По его словам, с целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков также будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

«Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», – добавил он.

«Рабочая группа, которая, кстати, сформирована преимущественно из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году – наработан первый пакет инициатив Главы государства», – резюмировал заместитель руководителя Офиса Президента.