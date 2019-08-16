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Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа

16.08.2019 08:36
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Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа

В неподконтрольном украинским властям Донецке нарушителей комендантского часа заставляют заниматься рытьем окопов, вырубкой кустов, уборкой улиц и другими работами. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишут Донецкие новости.
«Правда ли, что нарушителей комендантского часа заставляют отрабатывать проступок? На общественных работах, таких как уборка города, высадка деревьев. Помню, в 15-м такие случаи иногда проскакивали, а вот сейчас как-то тихо стало», – пишет автор поста Андрей.
Жители Донецка подтверждают, что за нарушение комчаса приходится отрабатывать, люди делятся информацией и своим опытом:
Серега: «Правда. Там, где я работаю, приводят на несколько часов нарушителей для вырубки кустов и т.д.»;
Владислав: «Да это как попадешь, бывает, просто отпускают домой, а бывает, заставляют полы мыть, окна, мусор возле райотдела собирать или машину начальника райотдела мыть»;
Елена: «У нас под окнами листву собирали. Когда в ЖЭКе некому было работать»;
Митяй: «15 суток впаять могут»;
Дмитрий: «Не знаю. Приняли, в 4:00 отпустили. Был трезв, но без документов»;
Андрей: «15 суток+ общественные работы+ административный штраф теперь»;
Ирина: «У меня 3 таких лежат квитанции на оплату, и ничего, лежат себе и лежат»;
Лиза: «Все зависит от обстоятельств и на кого попадешь»;
Виталий: «Я сам за нарушение 14 дней отработал на окопах».
Также люди высказывают мнения по поводу необходимости отработки «проступков» и необходимости комчаса в целом:
Сергей: «"Проступок". Вышел на улицу в народной республике – и все, проступок. Нормально все в республике?»;
Виктор: «Так все убрали, чисто и красиво»;
Анатолий: «Все правильно делают, хоть какая-то польза от тунеядцев, алкашей и нытиков»;
Олег: «По твоей логике, после 23:00 только тунеядцы, алкаши и нытики могут на улице находиться?»;
Сергей: «Экономически невыгодно просто так отпустить»;
Любовь: «Капец, загнали народ в стойло – как стадо»;
Артем: «Если до всяких мр**ей не доходит через голову после первого раза, то дойдет через руки и ноги! Хоть какая-то польза для города, пусть метут и убирают»;
Владислав: «Человек считается мр***ю за то, что оказался на улице после 11?»;
Володя: «Сегодня два тела на этаже спало, видимо, КЧ, не успели по домам, а может и не спешили».



Теги: Донецк, Донбасс, комендантский час, окопы
 
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