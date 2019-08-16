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На Донбассе погиб 20-летний боец ВСУ Александр Колбун: фото юного защитника растрогало Сеть
В Сети появилось сообщение о гибели 20-летнего воина ВСУ Александра Колбуна на временно оккупированном Донбассе в разгар "перемирия".
Во время провокационных атак оккупантов РФ на Востоке Украины погиб юный 20-летний защитник Александр Колбун, пишет "Диалог.UA".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Маневицкой РГА Андрей Линдюк.
"К сожалению, информация подтвердилась. 20-летний юноша, у которого было достаточно непростое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области. Сочувствую всем родным, близким и знакомым Александра. Вечная память нашему земляку", - пишет Андрей Линдюк. Известно, что погибший боец Вооруженных сил Украины был жителем села Волчицк Маневицкого района Волынской области. Также Лидюк сообщил, что о смерти военнослужащего ООС стало известно 14 августа. Уточняется, что о процедуре прощания и дате похорон информация будет позже.
Теги: Донбасс, атака, воин, гибель, перемирие, ВСУ, боец, соцсети, оккупанты
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