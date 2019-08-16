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На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи
На Донбассе погиб российский наемник по кличке Морячок. Даже родственникам не говорят, что случилось с боевиком. О смерти террориста Морячка в Twitter рассказал блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Террорист Морячок стал "грузом 200" еще 3 июля нынешнего года. Это оказался житель российского Зарайска Сергей Шабалкин. Родственников о его гибели даже не известили. Естественно, пособники также не удосужились отправить тело боевика домой в Россию, а закопали на Донбассе.
Necro Mancer удалось найти в Сети переписку родственника ликвидированного Морячка с другим россиянином, который также потерял на Донбассе родного человек. "Они им нужны, пока живы! Близкого забирали в 2016 году. Еле забрали - поставили ультиматум, если в течение 3-х дней не заберем - закопают в братскую могилу. Хорошо, что его друг сообщил о гибели. А как вывозили, вообще был триллер. До Ростова довезли их, а там договорились на самолет обычный, и в аэропорте в Москве забирали. И как погиб, никто не сказал - на промке (под Авдеевкой - ред.) и все", - жаловался некий Роман Минин. Родственник Морячка на это ответил, что о его смерти узнал только через 20 дней после его похорон. Об обстоятельствах гибели семье до сих пор ничего неизвестно.
Стоит отметить, что российский наемник Шабалкин орудовал в печально известной группировке "Восток". На момент смерти ему было 27 лет.
Теги: Донбасс, наемник, ДНР, погиб
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