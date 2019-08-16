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Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе
В штабе ООС подтвердили информацию о гибели трех военнослужащих ВСУ, отметив, что две смерти из трех произошли не из-за участия в боевых действиях.
Как сообщают разные источники, боец ВСУ Алексей Попко из города Днепр служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне. О его смерти сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова и отдел соцзащиты ветеранов горсовета.
Еще один погибший 20-летний боец — Александр Колбун из Черновицкой области. О его смерти сообщил глава Маничевской районной администрации Андрей Линдюк.
Также, в ночь с 14 на 15 августа в районе Золотого Луганской области погиб Василий Евстегнеев 1980 года рождения. Военный служил в 72-й бригаде.
В соцсетях сообщили о гибели Константина Гаврика из Запорожской области. Он тоже служил в 72-й бригаде и погиб на Луганщине 14 августа. При этом официальные лица о его смерти не сообщают.
Начальник пресс-центра Штаба ООС Виктор Шубец отметил:
«На протяжении 14-го числа погиб один военнослужащий, о котором сообщалось на странице в facebook ООС, в результате боевых действий. И 15-го числа еще два военнослужащих, которые потеряли жизнь не из-за участия в боевых действиях, а по другим причинам. Это не боевые потери, поэтому они не озвучивались».
Теги: Донбасс, погибли, ВСУ, ООС
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