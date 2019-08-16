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Россия заработала почти миллиард на новых санкциях США
Американские санкций против Ирана и Венесуэлы сыграли на руку России - спрос на российскую нефть резко увеличился. В результате с ноября 2018 года по июль 2019-го РФ смогла дополнительно заработать не менее 905 миллионов долларов.
Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent по сравнению со средним показателем за пять лет, сообщает Bloomberg, передает glavred.info.
Санкции привели к увеличению спроса на российскую нефть и на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+. Теперь нефть марки Urals продают с премией к Brent, хотя Urals обычно продавали со скидкой к цене Brent, но эта скидка стала сокращаться в ноябре прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранской нефти. А уже в начале 2019 г. Urals стали продавать с премией к Brent.
На рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.
Теги: Россия, США, Донбасс, Венесуэла, Иран, нефть, ОПЕК, заработок, санкции
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