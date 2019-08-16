- "Серьезные силы", -террорист Гиркин раскрыл правду, чьих рук убийство главаря "ДНР" Захарченко11:29
- Боевики применяют гранатометы: 12 обстрелов за сутки11:10
- Донбасс сотрясается от обстрелов: оккупанты РФ атакуют позиции ВСУ в девяти районах10:32
- В Мариуполе сгорел парк10:08
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Новотроицком» и «Майорске»09:29
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
"Серьезные силы", -террорист Гиркин раскрыл правду, чьих рук убийство главаря "ДНР" Захарченко
Российские кураторы имели свой интерес в том, чтобы ликвидировать главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Так, данная версия была озвучена одиозным террористом Игорем Гиркиным в интервью MK.RU. Информацию передает "Диалог.UA".
Как сообщается, террорист исключает то, что украинские спецслужбы причастны к убийству Захарченко. Гиркин заявил, что не верит в официальную версию, озвученную "ДНР". Оккупант полагает, что без людей, которые имеют связи с влиятельными российскими лицами, избавиться от Захарченко не получилось бы. Отмечается, что "серьезные силы" были заинтересованы в устранении главаря "ДНР". Гиркин выдвинул предположение, что причиной убийства Захарченко стали коммерческие вопросы. В данном случае говорится о серых схемах и промышленности на оккупированных территориях. А вот политические мотивы террорист не рассматривает.
Теги: Россия, Донбасс, коммерция, убийство, ДНР, Стрелков, Захарченко, Гиркин, кураторы
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- Поглощение Донбасса: Реакция России на смерть Захарченко не только в «выборах»
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО
- "Серьезные силы", -террорист Гиркин раскрыл правду, чьих рук убийство главаря "ДНР" Захарченко11:29
- Боевики применяют гранатометы: 12 обстрелов за сутки11:10
- Донбасс сотрясается от обстрелов: оккупанты РФ атакуют позиции ВСУ в девяти районах10:32
- В Мариуполе сгорел парк10:08
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Новотроицком» и «Майорске»09:29
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- "Серьезные силы", -террорист Гиркин раскрыл правду, чьих рук убийство главаря "ДНР" Захарченко11:29
- Боевики применяют гранатометы: 12 обстрелов за сутки11:10
- Минобороны попало в крупный скандал из-за новой техники для ВСУ10:51
- Донбасс сотрясается от обстрелов: оккупанты РФ атакуют позиции ВСУ в девяти районах10:32
- В Мариуполе сгорел парк10:08
- В Донецке запретили концерт памяти Скрябина10:00
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Новотроицком» и «Майорске»09:29
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- British Airways будет развлекать пассажиров первого класса виртуальной реальностью09:05
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Вернуть Крым или аннексировать Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады08:53
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной09:03
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России
- Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть