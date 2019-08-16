Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Новотроицком» и «Майорске»

16.08.2019 09:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Новотроицком» и «Майорске»

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию, однако, КПВВ «Станица Луганская» функционирует по сокращенному режиму работы до 18.00.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/50;

КПВВ «Гнутово» — 10/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 46,7 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 945 человек и 1200 транспортных средств;

«Марьинка» — 9960 человек и 1520 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9565 человек и 1500 транспортных средств;

«Гнутово» — 5245 человек и 1110 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 060 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх