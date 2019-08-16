Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Новотроицком» и «Майорске»

16.08.2019 09:29

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию, однако, КПВВ «Станица Луганская» функционирует по сокращенному режиму работы до 18.00.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/50;

КПВВ «Гнутово» — 10/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 46,7 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 945 человек и 1200 транспортных средств;

«Марьинка» — 9960 человек и 1520 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9565 человек и 1500 транспортных средств;

«Гнутово» — 5245 человек и 1110 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 060 человек.