Ситуация на КПП ОРДО: «Через Горловку лучше не ехать, на Каргиле пускают 2 машины в час, на Пищевике море машин»

16.08.2019 12:28

Сегодня утром на подконтрольных НВФ «ДНР» КПП собрались большие очереди, часть людей не проехали со вчерашнего дня.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.com.

На Бахмутском направлении на КПП «Майорск» в Горловке сегодня на 08:50 собралось около 160 авто и до 230 человек пешей очереди. Очевидцы рекомендуют ехать через другие пункты пропуска:

«6−40 На Майорске в сторону Украины очень много (автомобильная очередь + льготники + бусики)… Если есть возможность пробуйте через другие пункты пропуска»;

«8−50 КПВВ „Горловка“. По состоянию на пункте пропуска 160 автомобилей, 37 автобусов и микроавтобусов, до 230 человек пешей очереди»;

При этом, на Марьинском направлении, на «Каргиле» слабое движение льготной очереди, так как пропускают по 2 машины в час:

«На каргиле на мосту машин 30. Льгота у моста движение слабое. Все для людей пятница-суббота с ночевкой последние месяца два только так, если приехал в эти дни после 10, то остался на ночлег. УВЫ»

«На Каргиле-на мосту, приехали на Еленовку-почти до поворота и в очереди говорят, что пропускают «по 2 машины в час «. А на горячей линии МГБ говорят:"вы врете»

На КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении сегодня очень медленный пропуск, люди за 3 часа смогли продвинуться всего на 30 метров:

«7−50 Еленовка, машин 150 примерно. Приехал в 4.40, с открытия проехали метров 30»;

«8−45 Еленовка в Украину основная 140, льгота 60»;

«9−50 новотроицкое на Донецк около 20 авто»;

«10−00 Еленовка из Донецка почти до поворота. Пеших человек 100»;

«10−20 Еленовка на донецк основная до стройки льгота 20 из Донецка основная между 3 и 4 клозетом».

«перлына из Донецка около 100 пеших и 30 авто»

«Еленовка в Укр. ± 100 основной и 65−70 льготная»

На КПП «ДНР» «Октябрь» на Мариупольском направлении по словам очевидцев, также очень много машин, в сторону Мариуполя очередь на горе:

«Машин очень много (((«

«Пищевик в днр по мере подьезда, в Украину от ежей за автобусами, Октябрь в днр пусто в Украину, от камышей»

«На октябре в сторону мариуполя очередь на горе»