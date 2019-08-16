- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
- "Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"16:10
- Россия заработала почти миллиард на новых санкциях США 15:29
- Гиркин прогнозирует горячую стадию войны на Донбассе15:08
- В районе поселка Пески в Донецкой области погибли двое военнослужащих, один боец ранен14:32
- Гиркин невольно дал Киеву совет, как вернуть Крым 13:53
- Ситуация на КПП ОРДО: «Через Горловку лучше не ехать, на Каргиле пускают 2 машины в час, на Пищевике море машин»12:28
- На Донбассе погиб 20-летний боец ВСУ Александр Колбун: фото юного защитника растрогало Сеть12:11
- Чиновники подготовят пакет инициатив по реинтеграции Донбасса до 2020 года11:50
- "Серьезные силы", -террорист Гиркин раскрыл правду, чьих рук убийство главаря "ДНР" Захарченко11:29
Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»
Экс-лидер «ополчения» Донбасса, «министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) никогда не предпринимал попытки вернуться в «ДНР». Об этом он рассказал в интервью одному из российских интернет-изданий, пишут Донецкие новости.
«Я понимал, что легальное возвращение невозможно. Меня либо не пропустили бы через границу, либо задержали и сразу депортировали назад. А вернуться нелегально – значит, как это принято говорить, "попасть на подвал". Ну, или нужно было бы пытаться свергнуть ту власть, которая попробовала бы посадить меня "на подвал"», – заявил Гиркин.
«В условиях военного противостояния это бы привело только к дестабилизации республики. И дало бы прекрасный повод для ее уничтожения. Не секрет ведь, что значительная часть московских партнеров Киева спит и видит, как бы поскорее избавиться от Донбасса. Да и от Крыма тоже», – считает он.
Гиркин также рассказал, что его политический проект в России не получил «необходимой финансовой и организационной поддержки». О том, как себя позиционирует сейчас, высказался так: «Публицист и блогер. И пенсионер – военный пенсионер».
Ранее сообщалось, что, по мнению Гиркина, в 2014 году ситуация на Донбассе отличалась от Крыма тем, что в Донецкой области не было единой личности, на которую можно было бы сделать ставку. К тому же чиновники и полиция уверенно не поддерживали пророссийские силы. Он также выступал с резкой критикой против нынешнего «главы ДНР» Дениса Пушилина.
Теги: Донбасс, возвращение, ДНР, Стрелков
- В "ЛДНР" намерены объявить мобилизацию мужчин до 45-ти лет, особенно касается тех, кто выезжал за пределы "республик" в 2014 году
- При попытке вернуть «ЛДНР» Киев может потерять всю страну - политолог
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Главарь казаков "Батя", бежавший в Россию, намерен снова приехать на Донбасс
- Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину
- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
- "Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"16:10
- В Луганске активизировались украинские партизаны, - местные жители15:51
- Россия заработала почти миллиард на новых санкциях США 15:29
- Гиркин прогнозирует горячую стадию войны на Донбассе15:08
- Жители "ЛНР" устроили бунт и выдвинули ультиматум боевикам: "Военных сметут и попросятся назад в Украину"14:53
- В районе поселка Пески в Донецкой области погибли двое военнослужащих, один боец ранен14:32
- ООН организовало на КПВВ «Станица Луганская» перевозку людей электромобилем14:09
- Гиркин невольно дал Киеву совет, как вернуть Крым 13:53
- В Станице Луганской через Северский Донец построят временный обходной мост12:49
- Курточки или пуховички: синоптик рассказала об ухудшении погоды на выходных17:28
- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт16:32
- "Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"16:10
- В Луганске активизировались украинские партизаны, - местные жители15:51
- Россия заработала почти миллиард на новых санкциях США 15:29
- Гиркин прогнозирует горячую стадию войны на Донбассе15:08
- Завтра скандальный Новый мост в Днепре откроют для пешеходов и велосипедистов15:00
- Жители "ЛНР" устроили бунт и выдвинули ультиматум боевикам: "Военных сметут и попросятся назад в Украину"14:53
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Вернуть Крым или аннексировать Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады08:53
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России
- Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт