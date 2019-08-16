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Архив - Донецкая область

Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»

16.08.2019 17:08
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Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»

Экс-лидер «ополчения» Донбасса, «министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) никогда не предпринимал попытки вернуться в «ДНР». Об этом он рассказал в интервью одному из российских интернет-изданий, пишут Донецкие новости.
«Я понимал, что легальное возвращение невозможно. Меня либо не пропустили бы через границу, либо задержали и сразу депортировали назад. А вернуться нелегально – значит, как это принято говорить, "попасть на подвал". Ну, или нужно было бы пытаться свергнуть ту власть, которая попробовала бы посадить меня "на подвал"», – заявил Гиркин.
«В условиях военного противостояния это бы привело только к дестабилизации республики. И дало бы прекрасный повод для ее уничтожения. Не секрет ведь, что значительная часть московских партнеров Киева спит и видит, как бы поскорее избавиться от Донбасса. Да и от Крыма тоже», – считает он.
Гиркин также рассказал, что его политический проект в России не получил «необходимой финансовой и организационной поддержки». О том, как себя позиционирует сейчас, высказался так: «Публицист и блогер. И пенсионер – военный пенсионер».
Ранее сообщалось, что, по мнению Гиркина, в 2014 году ситуация на Донбассе отличалась от Крыма тем, что в Донецкой области не было единой личности, на которую можно было бы сделать ставку. К тому же чиновники и полиция уверенно не поддерживали пророссийские силы. Он также выступал с резкой критикой против нынешнего «главы ДНР» Дениса Пушилина.



Теги: Донбасс, возвращение, ДНР, Стрелков
 
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