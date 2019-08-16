- Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР19:11
- «1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко 17:47
- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
- "Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"16:10
- Россия заработала почти миллиард на новых санкциях США 15:29
- Гиркин прогнозирует горячую стадию войны на Донбассе15:08
- В районе поселка Пески в Донецкой области погибли двое военнослужащих, один боец ранен14:32
- Гиркин невольно дал Киеву совет, как вернуть Крым 13:53
- Ситуация на КПП ОРДО: «Через Горловку лучше не ехать, на Каргиле пускают 2 машины в час, на Пищевике море машин»12:28
- На Донбассе погиб 20-летний боец ВСУ Александр Колбун: фото юного защитника растрогало Сеть12:11
Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР
Сын беглого президента Януковича заявил свои права на ДМЗ, шахты в Донецке и Макеевке, Старобешевскую ТЭЦ и недострои-многоэтажкки в Донецке, передает Donbass.live.
Об этом рассказал блогер Фашик Донецкий со ссылкой на источник в "министерстве обороны ДНР".
"Согласно моим данным из так называемого "минобороны дрындыды", в конце июля в оккупированный рф Донецк приезжал Янукович-младший. Саша приезжал не один, а с целой командой менеджеров. И приезжал Стоматолог отнюдь не на экскурсию, неа", - пишет блогер.
Фашик заявил, что сын Януковича заявил о своих правах на ряд промышленных и н только объектов на территории неподконтролной Киеву части Донецкой области.
"Саша приехал, чтобы пальчиком показать все то, что похоже на его имущество, на все то, что он хочет забрать себе. Аппетиты у сына любителя страусов, если честно, ого-го, ведь Саша хочет себе:
всю территорию ДМЗ [донецкого металлургического завода]. Причем его интересует не сам завод, а земля, на которой стоит [пока стоИт] завод. Как я понял, в рф решили таки порубать на металлолом;
также Саша хочет себе 2 рабочих шахты в оккупированном Донецке и еще 2 шахты в Макеевке;
к этому всему Янукович-младший хочет забрать себе Старобешевскую ТЭЦ, а также Зуевскую ТЭС;
ну в качестве вишенки на тортике - Саша хочет забрать себе все недострои - многоэтажки в Донецке.
Как видите, Янукович младший хочет много и сразу, как в эпоху "пакращення", - пишет Фашик.
Блогер уверен, что шансы получить все эти объекты у Александра Януковича есть. Он объяснил, почему:
"Януковичу просто рассказали по секрету, что Пушилина снимут с поста главы дрындыды, в результате финансовой проверки из рф. Учитывая то, что командой Пушилина разворованно овердохуа и что комиссия из рф фактически приехала задокументировать причину для отставки ммм-щика из Макеевки, шансы у Януковича получить все и сразу реально велики".
Он утверждает, что финансовая комиссия из РФ очень недовольна масштабами воровства при строительстве блокпостов со стороны "ДНР", поскольку украдено и списано по строительным сметам более 15 % от общей суммы на постройку "границы".
"Скажу даже больше, представители финансовой комиссии даже Суркову уже пожаловаться успели на то, что Пушилин и со строительства имеет свою долю. Самое прекрасное в этой ситуации то, что Пушилин - это человек Суркова [который является представителем гру рф и создателем войны на Донбассе] и что Суркову нужно "сохранить лицо" в глазах подчиненных и окружающих: ситуация с проворовавшимся Пушилиным вынуждает наказать провинившегося со всей строгостью и не дать конкурирующей фирме [фсб рф] поставить на место главы дрындыды своего ставленника. От такие страсти".
Блогер считает, что шансов у Пушилина дожить до осени все меньше и меньше и принимает ставки на то, что к Кобзону Пушилина отправят 24 августа.
Теги: Донбасс, права, промышленность, ДНР, объекты
- "Пародия на пародию" - известный журналист потроллил праймериз в "ДНР-ЛНР"
- Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией
- В "ДНР" начали считать голоса
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»
- Главари боевиков «ДНР» присваивают себе «национализированные» предприятия
- В "республике" все отлично - ДНРовцы готовы провести и праймериз, и выборы (ВИДЕО)
- Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР19:11
- Сегодня стоит проблема выживания Луганской области — мнение эксперта18:35
- «1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко 17:47
- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
- "Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"16:10
- В Луганске активизировались украинские партизаны, - местные жители15:51
- Россия заработала почти миллиард на новых санкциях США 15:29
- Гиркин прогнозирует горячую стадию войны на Донбассе15:08
- Жители "ЛНР" устроили бунт и выдвинули ультиматум боевикам: "Военных сметут и попросятся назад в Украину"14:53
- В районе поселка Пески в Донецкой области погибли двое военнослужащих, один боец ранен14:32
- Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР19:11
- Жительница Полтавы родила ребенка прямо на остановке общественного транспорта18:54
- Сегодня стоит проблема выживания Луганской области — мнение эксперта18:35
- Ветеран АТО трагически ушел из жизни на Львовщине: «Пережил страшные расстрелы»18:14
- «1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко 17:47
- Курточки или пуховички: синоптик рассказала об ухудшении погоды на выходных17:28
- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт16:32
- "Боря заговорит", - Филатов готов рассказать "удивительные истории" про Коломойского и не боится "войны"16:10
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Вернуть Крым или аннексировать Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады08:53
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России
- Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности