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В Мариуполе сгорел парк
16.08.2019 10:08
Вчера в Мариуполе в парке им. Гурова произошел пожар, в результате которого выгорело три сотни квадратных метров территории.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Пожар произошел около 20:30. На место происшествия прибыли представители ГСЧС и ликвидировали возгорание.
По имеющейся информации, выгорело около 300 кв. метров территории.
Пострадавших в данном пожаре нет. Но возгорание было настолько масштабным, что языки пламени были видны далеко за парком Гурова.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, парк
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