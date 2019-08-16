В Мариуполе сгорел парк

16.08.2019 10:08

Вчера в Мариуполе в парке им. Гурова произошел пожар, в результате которого выгорело три сотни квадратных метров территории.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Пожар произошел около 20:30. На место происшествия прибыли представители ГСЧС и ликвидировали возгорание.

По имеющейся информации, выгорело около 300 кв. метров территории.

Пострадавших в данном пожаре нет. Но возгорание было настолько масштабным, что языки пламени были видны далеко за парком Гурова.