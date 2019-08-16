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В районе поселка Пески в Донецкой области погибли двое военнослужащих, один боец ранен

16.08.2019 14:32
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В районе поселка Пески в Донецкой области погибли двое военнослужащих, один боец ранен

В Донецкой области в районе поселка Пески погибли двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения.

Пострадавший солдат получил огнестрельное ранение живота и был доставлен в больницу Селидово, передает Donbass.live.

Двое других бойцов получили ранения, несовместимые с жизнью.
По предварительной информации на месте происшествия был слышен взрыв и стрельба.
Инцидент произошел 15 августа примерно в час ночи.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Выжившего бойца спасают в больнице имени Мечникова, куда его доставили на вертолете. Сейчас военный находится в коме.
Раненому предстоит еще много времени провести в реанимации, чтобы поправить своё здоровье, но медики уверены, что опасность для жизни миновала.



Теги: Донбасс, Донецкая область, стрельба, реанимация, взрыв, гибель, больница, ВСУ, Пески
 
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