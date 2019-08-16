В районе поселка Пески в Донецкой области погибли двое военнослужащих, один боец ранен

16.08.2019 14:32

В Донецкой области в районе поселка Пески погибли двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения.

Пострадавший солдат получил огнестрельное ранение живота и был доставлен в больницу Селидово, передает Donbass.live.

Двое других бойцов получили ранения, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации на месте происшествия был слышен взрыв и стрельба.

Инцидент произошел 15 августа примерно в час ночи.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Выжившего бойца спасают в больнице имени Мечникова, куда его доставили на вертолете. Сейчас военный находится в коме.

Раненому предстоит еще много времени провести в реанимации, чтобы поправить своё здоровье, но медики уверены, что опасность для жизни миновала.