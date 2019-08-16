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«Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе
Экс-командир батальона «ДНР» (4-го РШБСН) и российский писатель Захар Прилепин открыто похвастался убийством украинских военных на Донбассе. Об этом Прилепин рассказал в интервью «Редакции».
Комментируя насмешки членов НВФ «ДНР» о том, что на самом деле он со своим батальоном всю войну просидел в Донецке и не участвовал в боях, Прилепин заявил:
«Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я! Я не хочу об этом говорить даже. Но все эти документы всплывут однажды. Все узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. Там стоял мой батальон! Прикинь!»
По его словам, он убивал на Донбассе украинских граждан:
«Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Я не знаю, что потом мне будет… Нет, не правда убитые не приходят по ночам … Ни одного… Ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что эти люди есть и они похоронены, они лежат в земле, они убиты. И их много… Из донецких батальонов, в целом по показателям, редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали, — это полный голимый беспредел».
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захар Прилепин
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