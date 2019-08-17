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На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие
На Донбассе во время учений боевиков из преодоления водных препятствий затонул танк и четверо российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов преодоления водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительной организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих", - сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
Отмечается, что российское оккупационное командование пытается скрыть информацию о происшествии.
Кроме этого в разведке рассказали, что в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в частности ротних (батарейных) тактических учений, с предоставлением российскому командованию постановочных фотоотчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для подтверждения якобы проведенных мероприятий.
Теги: Донбасс, танк, ДНР, боевики, утонул
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