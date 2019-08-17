На Донетчине открылась первая в Украине социальная школа рыболовства. ВИДЕО

17.08.2019 11:10

В Краматорске открылась первая в Украине социальная школа рыболовного искусства. Для того, чтобы дети охотно сменили гаджеты на снасти, мастер-классы для детей проводят настоящие чемпионы, пишут Донецкие новости.

Так, первое выездное занятие социальной школы рыболовства состоялось в Щурово. На берегу Северского Донца тренер школы рыболовного искусства «UaFishingClub-School» Ярослав Бойко учит детей ловить рыбу. Немного терпения, ловкости рук и первый улов на крючке.

Теоретические знания, основные навыки и углубленные занятия по отдельным видам ловли. В течение года рыбацкому искусству детей будут учить профессионалы. Уроки, инвентарь и снасти – бесплатные. Поэтому довольны и дети, и родители. Поскольку, с новым увлечением дети забыли о гаджетах.

Как отметила жительница Краматорска Виктория, она очень довольна тем, что работает такая школа. «Очень довольны, что есть такая возможность ребенка отдать, потому что во-первых, дома – это только компьютер, телефон и все. А на этих занятиях очень интересно. Они половили рыбу, покупались, научились петли завязывать, научились кидать удочки, им рассказали какие есть виды ловли. Удочки, снасти, прикормка, наживка – все бесплатно», – рассказала Виктория.

Рыболовля – это не только хобби, но и спорт. Как убежден многократный чемпион Украины по рыбной ловле Александр Онюшкин, который проводил у ребят мастер-класс, когда-то в одной из таких школ вырастет чемпион мира.

«Очень приятно что Краматорск стал одним из лидеров. Хочется, чтобы в других городах Украины тоже открывались такие же детские школы. И хочется, чтобы это было не единичное, а массовое явление. И было не стихийное, а желательно, конечно, организованное. Мы ездим на разные чемпионаты, турниры за границей. Мы видим как это красиво сделано там, и хотим чтоб было также и у нас», – пояснил Александр Онюшкин.

А кроме этого для детей организованы развлечения, отдых в палатках, а также, душистая уха на костре. Уже вскоре филиал такого заведения откроется в Торецке (до переименования – Дзержинск). Пока – это инициатива рыбаков. И они надеются, что впоследствии их движение найдет больше сторонников.