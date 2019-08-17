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«Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО

17.08.2019 08:28
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«Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО

Житель неподконтрольного Украине Донецка на свом Ютуб-канале «Дневник тТолстяка» опубликовал видеоролик, в котором показал поездку к дому бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По словам блогера, съемка проводилась 15 августа 2019 года, передает donpress.com.

Дончанин пытался узнать, кто живет в доме беглого экс-президента и показал расположенную в районе Донецкого ботсада улице Райниса, на которой и находится особняк Януковича. По словам блогера, Янукович там жил редко, в основном его жена с сыновьями. На данный момент наружной охраны нет и скорее всего там никто не живет. Дончанин добавил, что раньше везде была охрана, въезд на улицу был запрещен, а сейчас там совершенно безлюдно и видны только запылившиеся окна огромного дома, обнесенного высоким забором.



Теги: Донецк, Донбасс, видео, дом, Янукович, соцсети, блогер
 
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