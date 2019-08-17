- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- В «ДНР» усилят меры комендантского часа20:43
- «И нигде не пишут»: в соцсети сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой19:44
- Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР19:11
- «1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко 17:47
- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
«Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО
Житель неподконтрольного Украине Донецка на свом Ютуб-канале «Дневник тТолстяка» опубликовал видеоролик, в котором показал поездку к дому бывшего президента Украины Виктора Януковича.
По словам блогера, съемка проводилась 15 августа 2019 года, передает donpress.com.
Дончанин пытался узнать, кто живет в доме беглого экс-президента и показал расположенную в районе Донецкого ботсада улице Райниса, на которой и находится особняк Януковича. По словам блогера, Янукович там жил редко, в основном его жена с сыновьями. На данный момент наружной охраны нет и скорее всего там никто не живет. Дончанин добавил, что раньше везде была охрана, въезд на улицу был запрещен, а сейчас там совершенно безлюдно и видны только запылившиеся окна огромного дома, обнесенного высоким забором.
Теги: Донецк, Донбасс, видео, дом, Янукович, соцсети, блогер
- Донецк разрушают гигантские сосульки
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО
- В Донецке сгорел дом главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова
- Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское
- Сад, спасающий здоровье
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- В «ДНР» усилят меры комендантского часа20:43
- Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины20:17
- «И нигде не пишут»: в соцсети сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой19:44
- ООН снабдила "маршрут мира" под Станицей Луганской необычной техникой: пенсионеры в восторге19:30
- Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР19:11
- 17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы08:48
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Гороскоп на 17 августа: Козерогам нужно контролировать эмоции, а Рыбы будут нарываться на скандал08:11
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Укрзализныця пустила дополнительный поезд на Донбасс22:17
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- Зеленский добился невозможного: никто в это не верил21:28
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Вернуть Крым или аннексировать Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады08:53
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса
- У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят