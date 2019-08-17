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Очень серые будни: как выглядит центр Горловки сегодня. ВИДЕО
Житель неподконтрольной Киеву Горловки прогулялся по проспекту Ленина и показал как выглядит центр города.
Автор YouTube канала «Михаил Светлов» опубликовал видео, в котором показал центральную часть Горловки, передает Donbass.live.
"Горловка-2019.Очень серые будни",- именно так подписал свой ролик блогер.
В кадр попал, кинотеатр "Шахтер", фасад которого "напоминает больного "ветрянкой". В кинотеатре не показывают современные премьеры, зато в нем в различных кружках занимаются дети разного возраста.
"Афиша киносеансов - она реально не понимает, какой век на дворе!.. Ни о каких современных премьерах здесь не слышали. Если говорить образно, то "Они сражались за родину" и всё вокруг этого... Круглый год" - говорит автор видео.
Далее в кадр попадает небольшой чистенький магазинчик "Огурчик", летняя площадка кафе "Барселона", где несколько человек сидят за столиками и что-то пьют. Напротив - просящая милостыню бабушка.
Блогер отмечает, что одним из видов бизнеса, который сейчас популярен в Горловке, являются аптеки и ритуальные услуги, которые всегда востребованы.
"Среди этой череды аптек и часовен много брошенных магазинчиков, которые раньше неплохо работали" - отметил горловчанин.
Блогер показал действующее отделение "банка", которое больше похоже на развалины, и выпивающего пенсионера на лавочке детской площадке возле скульптуры "Материнство".
"И не забываем смотреть под ноги: ямы - не люди, они никуда не уехали! Они здесь жируют и размножаются в геометрической прогрессии!", - добавил автор видео.
Теги: Донбасс, Горловка, бизнес, банк, магазин, видео, кинотеатр, центр
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