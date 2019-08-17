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«Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса

17.08.2019 09:08
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«Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса

Главарь «ДНР» Денис Пушилин во время визита в аннексированный Крым заявил, что Донбасс «скоро вернется домой, в Россию». Об этом он сообщил, во время участия в пробеге российских байкеров «Ночные волки», пишет ДонПресс.
Пушилин со сцены торжественно сообщил о планах «включить ОРДО в состав России». Выступая перед присутствующими, Пушилин отметил:
«Сегодня „республики Донбасса“ гораздо ближе к России. Я уверен, тот день настанет, когда мы вернемся „на родину“, „домой“».



Теги: Донбасс, будущее, ДНР, Пушилин, заявление
 
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