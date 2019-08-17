Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке искали змей

17.08.2019 19:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке искали змей

В Пролетарском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жители пожаловались, что у них во дворе ползают змеи. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
«Ул. Доблестная, частный жилой дом – оказание содействия по избавлению от змей на придомовой территории», – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что спасатели обследовали придомовую территорию и подвальное помещение, но змей не обнаружили.
Искали пресмыкающихся 5 человек.



Теги: Донецк, Донбасс, змея
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх