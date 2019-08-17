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В Донецкой области дефицит квалифицированных врачей
На Донетчине не хватает квалифицированных врачей, поскольку многие из них остались работать на неподконтрольной украинским властям территории.
"Для того, чтобы люди сюда приехали, надо сделать две вещи – дать им рабочее место и жилье", - рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун, пишет "Донбасс. Комментарии"
По его словам, практически все высокоспециализированные учреждения, которые были в Донецкой области, остались на временно неподконтрольной Украине территории. Изначально вывезти людей, оборудование и это все где-то разместить было технически невозможно.
"Ну, имеем, что имеем, поэтому сейчас идет процесс восстановления этого (медицинского – прим. авт.) уровня. Он достаточно сложный, достаточно болезненный. Кадровый вопрос играет в этом не последнюю роль", – прокомментировал Узун.
Теги: Донбасс, Донецкая область, врачи, дефицит
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