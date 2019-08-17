В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки

17.08.2019 13:41

Дом и хозяйственные постройки повреждены в результате обстрела в поселке Зайцево на окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области.

Об этом сегодня сообщил так называемый «глава городской администрации» Иван Приходько, передает donpress.com.

Представитель ОРДО отметил:

«В результате обстрела поселка Зайцево по улице Брусилова, 1 сгорела летняя кухня. Кроме того, по улице Рыбалко, 169 повреждены дом и хозяйственные постройки».