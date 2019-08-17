Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО произошел сильный пожар

17.08.2019 14:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО произошел сильный пожар

В неподконтрольном Украине Новоазовском районе спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар, угрожавший распространением огня на частные домовладения.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Жители Новоазовского района сообщили о возгорании сухой растительности вблизи населенных пунктов Коминтерново, Малое Коминтерново и Заиченко. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова.

В «МЧС ДНР» отметили, что произошло возгорание сухой растительности и хозяйственных построек с угрозой распространения на частные жилые домостроения. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнем была уничтожена сухая растительность на площади 45 га.



Теги: Донбасс, пожар, пожарные, МЧС, возгорание, ДНР, Коминтерново, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх