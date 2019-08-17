В ОРДО произошел сильный пожар

17.08.2019 14:39

В неподконтрольном Украине Новоазовском районе спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар, угрожавший распространением огня на частные домовладения.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Жители Новоазовского района сообщили о возгорании сухой растительности вблизи населенных пунктов Коминтерново, Малое Коминтерново и Заиченко. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова.

В «МЧС ДНР» отметили, что произошло возгорание сухой растительности и хозяйственных построек с угрозой распространения на частные жилые домостроения. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнем была уничтожена сухая растительность на площади 45 га.