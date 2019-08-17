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ВСУ заняли новую позицию возле оккупированного Донецка: известны подробности
17.08.2019 13:18
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обустраивают новую позицию на временно оккупированном Донбассе в районе Авдеевки.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новую позицию Вооруженных сил Украины севернее Авдеевки, передает "Диалог.UA".
"СММ зафиксировала новую боевую позицию на автодороге Н20, ориентировочно в 200 м к западу от Донецкой фильтровальной станции, которую укрепляли пять военнослужащих ВСУ", - указано в тексте соответствующего отчета Миссии ОБСЕ. Подчеркивается, что, несмотря на статус новой, позиция расположена на уже давно сформировавшейся линии обороны вдоль указанной дороги. Иными словами, ООС не нарушают условий перемирия на Донбассе, продвижения вглубь серой зоны не произошло.
Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, ОБСЕ, ВСУ, фильтровальная станция, серая зона, ООС
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