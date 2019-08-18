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Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО
Боевику печально известной группировки "ДНР" "Восток" по кличке Кацап пришлась не по душе "республика", ради которой он предал Украину. Внимание на плач террориста обратил в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Боевик Кацап (настоящее имя Михаил Кошман), потерявший в боях под Донецком обе ноги, часть руки и зрение, жалуется на нищету. "Как жизнь? Тяжело! Без жилья, на съемных квартирах. Постоянно переезжаю… Бывает, по 2 - 3 месяца пенсию не получаю. Из-за того, что документы делаются… Жилье, конечно, дорого выходит. Больше, чем я получаю пенсии. Соцпособие у меня 3200 рублей (1200 гривен - ред.), которое не подымает наша сказочная "республика". На пенсию не могу перейти нормальную, потому что трудовая книжка осталась там (неоккупированная часть Украины). Нету статуса участника боевых действий и его нереально получить", - рассказал боевик. Он уточнил, что выживает исключительно благодаря подачкам неравнодушных граждан. "Республике" он оказался совершенно не нужен. ""Государство" на нас положило. И от некоторых лиц слышу, что меня туда (на фронт - ред.) никто не посылал, и что он не виноват, что мне не повезло. Ему повезло сидеть за моей спиной и набивать брюхо", - возмущается боевик "Восток".
Теги: Донбасс, инвалид, боевик, ДНР, жалобы
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