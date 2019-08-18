Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО

18.08.2019 18:34

Боевику печально известной группировки "ДНР" "Восток" по кличке Кацап пришлась не по душе "республика", ради которой он предал Украину. Внимание на плач террориста обратил в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Боевик Кацап (настоящее имя Михаил Кошман), потерявший в боях под Донецком обе ноги, часть руки и зрение, жалуется на нищету. "Как жизнь? Тяжело! Без жилья, на съемных квартирах. Постоянно переезжаю… Бывает, по 2 - 3 месяца пенсию не получаю. Из-за того, что документы делаются… Жилье, конечно, дорого выходит. Больше, чем я получаю пенсии. Соцпособие у меня 3200 рублей (1200 гривен - ред.), которое не подымает наша сказочная "республика". На пенсию не могу перейти нормальную, потому что трудовая книжка осталась там (неоккупированная часть Украины). Нету статуса участника боевых действий и его нереально получить", - рассказал боевик. Он уточнил, что выживает исключительно благодаря подачкам неравнодушных граждан. "Республике" он оказался совершенно не нужен. ""Государство" на нас положило. И от некоторых лиц слышу, что меня туда (на фронт - ред.) никто не посылал, и что он не виноват, что мне не повезло. Ему повезло сидеть за моей спиной и набивать брюхо", - возмущается боевик "Восток".