Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

18.08.2019 07:49

За минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций ВСУ: дважды возле Павлополя – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован один обстрел: в районе Южного – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций ОС: близ Пищевика – из стрелкового оружия и в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета.