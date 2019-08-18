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Архив - Донецкая область

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

18.08.2019 07:49
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Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций ВСУ: дважды возле Павлополя – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды в районе Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован один обстрел: в районе Южного – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций ОС: близ Пищевика – из стрелкового оружия и в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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