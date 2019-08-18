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Громкий инсайд из Донецка: что в "ДНР" захотел "отжать" Саша-стоматолог
Александр Янукович, более известный как Саша-стоматолог, сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, имеет неплохие шансы в ближайшее время стать едва ли ни самым богатым человеком в "ДНР".
Как пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий для "Обозревателя", Александр Янукович недавно приезжал в Донецк с командой менеджеров. Подробности пребывания Саши-стоматолога в "столице" "ДНР" неизвестны, но известно, что в его планах – "отжатие" под шумок земли в "столице" "республики", нескольких предприятий и множества объектов недвижимости. И шансы все это заполучить у него немаленькие, как отмечает блогер, передает "Диалог.UA".
Ведь "шумок", под который Александр Янукович намерен проводить "отжим", ожидается нешуточный. Дело-то идет к тому, что нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин скоро лишится своей должности. Прибывшая из России комиссия, проверяющая его работу, уже сейчас в шоке от колоссальных масштабов воровства оккупационной "властью" денег из финансирования, выделяемого Россией для "республики". "Давайте вновь поговорим о том, что никогда не напишут пропагандистские сми рф и дыныры ( ибо за такое их недочекисты недореспублики на подвал побросают как пособников Хунты или агентов сбУ). Речь в статье пойдет о жадности, и о тех, кто "багато працював". Если кто не понял, то статья о самом известном стоматологе Украины - о Саше Януковиче, который... Стоп. Обо все по порядку. Согласно моим данным из так называемого "минобороны дрындыды", в конце июля в оккупированный рф Донецк приезжал Янукович-младший. Саша приезжал не один, а с целой командой менеджеров. И приезжал Стоматолог отнюдь не на экскурсию, неа. Саша приехал, чтобы пальчиком показать все то, что похоже на его имущество, на все то, что он хочет забрать себе. Аппетиты у сына любителя страусов, если честно, ого-го, ведь Саша хочет себе: всю территорию ДМЗ ( донецкого металлургического завода). Причем его интересует не сам завод, а земля, на которой стоит (пока стоИт) завод. Как я понял, в рф решили таки порубать на металлолом; также Саша хочет себе 2 рабочих шахты в оккупированном Донецке и еще 2 шахты в Макеевке; к этому всему Янукович-младший хочет забрать себе Старобешевскую ТЭЦ, а также Зуевскую ТЭС; ну в качестве вишенки на тортике - Саша хочет забрать себе все недострои - многоэтажки в Донецке. Как видите, Янукович младший хочет много и сразу, как в эпоху "пакращення". Откуда такая уверенность у Стоматолога, что все вышеперечисленное добро ему отдадут? Ща объясню. Януковичу просто рассказали по секрету, что Пушилина снимут с поста главы дрындыды, в результате финансовой проверки из рф. Учитывая то, что командой Пушилина разворованно овердохуа и что комиссия из рф фактически приехала задокументировать причину для отставки ммм-щика из Макеевки, шансы у Януковича получить все и сразу реально велики. Вопрос сугубо в том, что будет с Пушилиным : его зачистит чвк Вагнера и спишет это на дрг Хунты или ему дадут "золотой парашют" как Плотницкому. Кстати, финансовая комиссия из рф ну ооочень недовольна масштабами воровства при строительстве блокпостов со стороны дыныры, ибо украдено и списано по строительным сметам более 15 % от общей суммы на постройку "границы". Скажу даже больше, представители финансовой комиссии даже Суркову уже пожаловаться успели на то, что Пушилин и со строительства имеет свою долю. Самое прекрасное в этой ситуации то, что Пушилин - это человек Суркова (который является представителем гру рф и создателем войны на Донбассе) и что Суркову нужно "сохранить лицо" в глазах подчиненных и окружающих : ситуация с проворовавшимся Пушилиным вынуждает наказать провинившегося со всей строгостью и не дать конкурирующей фирме (фсб рф) поставить на место главы дрындыды своего ставленника. От такие страсти. Эпилог. Шансов у Пушилина дожить до осени все меньше и меньше. Кто примет ставку у меня на то, что к кабзону пушилина отправят 24 августа? (не верю я, что он дольше протянет). Мораль. Интересно как роспропаганда и пропагандисты на оккупированных будут объяснять вате причину, по которой отдать Саше Януковичу все, что он хочет - это перемога. У меня все. Пошел за попкорном", - пишет Фашик Донецкий.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, финансирование, завод, сын, ТЭЦ, ДНР, Пушилин, Янукович
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