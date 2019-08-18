Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР

18.08.2019 21:20

Один из российских сообщников и пропагандистов боевиков на Донбассе, Сергей Кургинян, в 2014 году незадолго до сбития Boeing MH17 хвастался, что у сепаратистов появляются зенитно-ракетные комплексы "Бук".

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на своей Twitter странице блогером Денисом Казанским.

"Люблю пересматривать старые видео 2014 года. Вот 07.07.2014, Кургинян в Донецке "с большой радостью" рассказывает о том, что у "героических ополченцев" появляются Буки. Через 10 дней "героические ополченцы" собьют гражданский "Боинг" и будут рассказывать, что Бука у них не было", – пишет Казанский в комментарии к видео.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что"Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 годамеждународная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.

Российская Федерация все обвинения в свой адрес называет голословными и заверяет, что доказательств вины ее военных в крушении Boeing 777 на Донбассе нет, ответственность за трагедию она возлагает на Украину.