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Архив - Донецкая область

На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями

18.08.2019 10:28
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На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями

В субботу, 17 августа, террористы били по позициям ВСУ гранатометами, наплевав на перемирие. Было зафиксировано 8 атак.

Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

В субботу, 17 августа, по данным штаба ООС, гибридная армия РФ попыталась 8 раз сорвать перемирие. Била по позициям ВСУ не только стрелковым оружием, но и гранатометами. В районе ответственности оперативно-тактической группы ООС "Восток" прилетело больше всего российских снарядов. 7 раз оккупант ударил там по ВСУ в районе Павлополя, Водяного, Лебединского, а также Пищевика. В зоне ответственности группы "Север" обстрелу подверглись только позиции ООС у Пивденного. К счастью, нанести потери ВСУ врагу не удалось. Примечательно, что и после полуночи уже 18 августа враг не успокоился. В период 00:00 и по 07:00 террористы обстреляли из стрелкового оружия Пищевики и ударили гранатометами по Водяному.



Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
 
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