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Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
Бурную реакцию в Интернете вызвало объявление "Минтранса" террористической "ДНР". Хохочут даже сепаратисты. Внимание на объявление обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Соцсети "взорвало" сообщение "министерства транспорта" террористической "ДНР" о наборе перевозчиков на "международный маршрут". Под ним подразумевается дорога от оккупированного Дебальцово ("ДНР") до оккупированного поселка Чернухино ("ЛНР").
Даже сепаратисты и поклонники "русского мира" хохочут над объявлением. "Путин говорил, что россияне и украинцы один народ. А у нас до Чернухино маршрут международный. В последнее время все больше убеждаюсь, что в правительстве "республик" сидят полные дебилы!" - возмущаются сепаратисты. "Цирк!" - хохочут комментаторы. "Автобусы тоже должны быть "международного" класса. Дорога на Чернухино как поверхность Марса. Незабываемое путешествие в духе "ДНР", - пишут жители "народной республики".
Теги: Донбасс, автобус, объявление, ДНР, ЛНР
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