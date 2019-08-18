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Они не предадут: В Мариуполе прошла выставка дворняжек
В Мариуполе в Городском саду состоялась выставка беспородных собак «Кубок ДворНЯШКИ». Как пояснили «Донецким новостям» зоозащитники-волонтеры, организаторы мероприятия, цель выставки – привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных.
«Фестиваль "У дружбы нет породы" мы проводим четвертый год. Он включает в себя онлайн-фотоконкурс кошек и парад беспородных собак на кубок "Моя ДворНяшка". Таким образом мы хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Беспородные животные ничем не хуже породистых, а их хозяева вообще самые добрые и позитивные люди на свете!», – говорит организатор мероприятия Галина Лекунова.
В выставке приняли участие 18 взрослых собак и трое щенков. Каждый хозяин, держа на поводке своего любимца, выходил к микрофону и рассказывал о своем четвероногом друге. А затем торжественно вместе с питомцем проходил по кругу. Некоторые песики демонстрировали свое умение выполнять команды.
Истории многих участников выставки были невеселые. Кого-то подбросили еще щенком, кто-то в поисках спасения от холода и ветра забился под гараж, кого-то взяли в приюте «Счастливые животные», кто-то неприкаянно бегал по улице, дрожа от холода. Были и такие собачки, которых удалось вырвать из рук живодеров, а потом долго лечить.
«Можно сказать, что все эти пушистики, все-таки, имеют породу. И порода эта называется – счастливчики. Потому что какой бы трагической их судьба ни была вначале, удача им улыбнулась. Эти песики нашли дом и любящих хозяев. И это очень хорошо! Люди должны знать, что не порода делает собаку любимой собакой. Таковой ее делает любовь. За любовь, за заботу четвероногий питомец отплатит сторицей – преданной дружбой и верностью», – отметили организаторы.
«Беспородность – это не приговор! Дворняжки – очень умные, очень преданные. Они никогда не предадут. Я свою дворняжку не променяю ни на кого никогда!», – заявила Лариса, хозяйка благородного Джека.
Все участники выставки получили поощрительные призы в виде всевозможных вкусняшек, а победители – кубки и ценные подарки.
Теги: Донбасс, Мариуполь, выставка, собаки
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