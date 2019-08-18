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Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе
18.08.2019 15:10
Боевые действия на Донбассе не получиться закончить быстро. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет ДонПресс.
По его словам, происходящее на востоке Украины является важной и проблемной темой для работы украинского парламента. Также, Разумков подчеркнул:
«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе».
Теги: Донбасс, война, конец, Слуга народа
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