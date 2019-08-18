Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ

18.08.2019 13:29

Настойчивые слухи о том, что штаб ООС скрывает потери на Донбассе в угоду перемирию, смехотворны. В этом уверен известный украинский журналист и общественный деятель Юрий Бутусов.

Бутусов в Facebook прокомментировал скандальную тему, которая последние недели будоражит Украину, передает "Диалог.UA".

Скрывают ли потери в угоду перемирию? Почему наши потери в сводках ООС не совпадают с числом погибших воинов согласно официальных сообщений? Сейчас часто задают вопрос, после гибели четверых военнослужащих 14 и 15 августа, почему по сводкам заявлено всего 1 погибший. Всего в зоне ООС в августе погибло 11 военнослужащих, из них боевыми потерями признано 6. Потому что в сводки ООС попадают боевые потери - связанные с действиями противника в ходе выполнения служебно-боевых задач. То есть причина гибели установлена - война. Смысла скрывать потери в Украине нет - у нас все публично, и ведется единый список погибших воинов - Книга памяти, что делает элементарной сверку и критику данных. Поэтому все наши погибшие по боевым причинам и в ходе выполнения служебно-боевых задач в ООС известны - их товарищи и их близкие не позволяют забыть кого-либо. Но также обычная практика, которая действует с начала войны - в сводки не включаются небоевые потери. То есть человек погиб, но причина гибели не связана с воздействием противника. Иногда это причина установлена сразу, а иногда - нет, и начинается расследование, и в таком случае вероятно, этот случай может получить определение уголовного преступления или несчастного случая. За 5 лет общие небоевые потери ВСУ погибшими, по статистике, официально почти равны боевым потери. По моим подсчетам - небоевые потери значительно выше боевых. Да, умершими от болезней, от других причин, в ДТП, конфликты - так называемые "неуставные отношения", несчастные случаи - потеряли больше, чем от огня россиян. Причем если вначале войны часто бывало, когда небоевые потери оформлялись как боевые - чтобы не создавать проблем начальству, чтобы выплаты были семье, чтобы не было пятна на репутации, то сейчас в ходе позиционной войны контроль строгий. Сообщать, что военнослужащий погиб на фронте по своей неосторожности, или из-за конфликта с товарищем, или спровоцировав конфликт с товарищем, не получается, потому что это уже рассматривается как уголовное преступление, в котором следует дать юридически точную квалификацию случившегося, кто и что делал. На мой взгляд, Генеральный штаб, командование ООС и военная прокуратура должны с определенной периодичностью - возможно, раз в три месяца, давать общую статистику небоевых потерь, установленные причины. Статистику без имен. Детали раскрывать только по конкретным запросам. Да, печально оглашать наши слабости, но это жизнь, не боевые потери есть во всех армиях. Однако их признание и анализ важны для производства изменений, для понимания обществом проблемы, для пресечения всех слухов, для того, чтобы делать правильные выводы.