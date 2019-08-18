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Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
Во временно неподконтрольных украинскому правительству пунктах пропуска «Успенка» и «Мариновка» в Донецкой области через границу с Россией образовались огромные очереди. Об этом сообщается в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Пытающиеся пересечь неподконтрольный украинскому правительству участок границы публикуют фото, которые активно комментируют пользователи.
Вова: «За паспортами наверное»;
Павел: «Правильно, убегайте все отсюда, и не возвращайтесь. Тут жизни никогда не будет»;
Алина: «Так это и раньше так было… Не впервые....»;
Надежда: «Там и в ту сторону, и в другую сторону была очередь»;
Миха: «В сторону России очередь легковушек от моста»;
Zlobniy: «2 дня назад там вообще был ад! Думала в обморок упаду от жары. На солнцепеке. Сегодня хоть солнышко заходило»;
Руслан: «Люди валят с дыры, правильно и делают. Тут жизни нет и не будет, особенно для молодежи»;
Анастасия: «Республика путешественников во времени».
При этом отмечается, что очереди создаются из-за плохой работы «пограничников ДНР».
Анатолий: «На русской стороне все относительно быстро... Но вот на донецкой... Может стоит еще один коридор сделать?»;
Александр: «На Успенке вчера был ад! Простояли 8 часов на въезд в ДНР. Россияне работают нормально, рады бы пропустить, но некуда, т.к. из-за "оперативной" работы днровцев нейтралка забита битком. Классика – одно окошко и очередь как в мавзолей. Очень много людей не успели до комендантского, и остались ночевать в машинах».
Теги: Россия, Донбасс, граница, очередь, ДНР
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