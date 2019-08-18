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В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном
Представители региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» в Москве инициировали открытие в неподконтрольном Украине Донецке мемориальной доски в память о российском артисте, «Герое ДНР» Иосифе Кобзоне.
Об этом сообщил «первый заместитель председателя правления организации» Петр Акаемов, передает donpress.
Он отметил:
«Мы решили увековечить память нашего знаменитого земляка, бывшего председателя землячества Иосифа Давыдовича Кобзона. Мы разработали эскиз памятной доски, согласовали его с супругой Нелли Михайловной, и предложили администрации Донецка, чтобы данная доска была установлена на здании театра оперы и балета, поскольку Иосиф Давыдович, приезжая в Донецк, выступал в этом здании, давал сольные концерты для земляков».
По словам Акаемова, на гранитной доске будет барельеф с изображением Кобзона, его автограф и даты жизни, а также надпись, что он неоднократно выступал в здании театра.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, память, театр, артист, Кобзон, ДНР, барельеф
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