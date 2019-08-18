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В ОРДО назвали артистов РФ, которые выступят на праздновании 150-летия Донецка

18.08.2019 10:50
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В ОРДО назвали артистов РФ, которые выступят на праздновании 150-летия Донецка

Российские артисты Тимур Родригез, Анна Боронина и группа «Марсель» выступят в неподконтрольном Украине Донецке на праздновании 150-летия со дня основания города.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Русского центра», передает donpress.com.

Представители ОРДО отметили:

«Двадцать пятого августа состоится концерт, посвященный празднованию Дня города Донецка. На нем выступят российские артисты: Тимур Родригез, Боронина и группа «Марсель».

Концерт пройдет на сцене парка имени Щербакова. Начало в 18:00.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, праздник, День города, парк Щербакова, артисты, ОРДО
 
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